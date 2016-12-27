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Вся правда о крупнейшей авиакатастрофе в истории России
Общество
27 декабря 00:05

Разбившийся в Сочи самолет Ту-154 мог упасть по причине перегруза

В деле о крушении лайнера Ту-154 летного отряда Министерства обороны РФ в Сочи появилась еще одна версия. Эксперты предполагают, что лайнер мог погубить перегруз. В пользу этой версии говорит тот факт, что самолет летел слишком низко

Фото: ЕРА

В деле о крушении лайнера Ту-154 летного отряда Министерства обороны РФ в Сочи появилась еще одна версия. Эксперты предполагают, что лайнер мог погубить перегруз. В пользу этой версии говорит тот факт, что самолет летел слишком низко. Об этом, в частности, сообщили очевидцы авиакатастрофы.

Согласно предварительным данным расследования, самолет Минобороны не мог набрать высоту, возможно, по причине перегруза. Ту-154 совершал рейс в сирийскую Латакию, где располагается российская военная база Хмеймим, поэтому вез груз в большом объеме.

Кроме того, после дозаправки в аэропорту Адлера лайнер взлетел с полными баками, так как в Сирии периодически возникают проблемы с топливом, говорят эксперты.

Тем не менее, пока приоритетной версией является техническая неисправность. Также рассматривается версия об ошибке экипажа.

Ранее звучала еще одна версия – это некачественное топливо. Специалисты исследовали образцы авиакеросина из аэропорта Адлера и пришли к выводу, что он соответствует нормам. Аналогичным топливом заправлялись и другие самолеты, у которых проблем не возникло.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение сразу же после вылета из аэропорта Сочи, где он осуществлял дозаправку. Обломки лайнера найдены в Черном море. На борту самолета находились журналисты гостелеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, а также известный доктор Елизавета Глинка – всего 952 человека. Все они погибли.

Теги: авиакатастрофа в Сочи
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