Подрядчик строительства стадиона «Зенит-Арена» объявил о сдаче объекта
Компания «Метрострой» объявила о завершении строительства стадиона с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Представитель подрядчика Екатерина Гигиняк сообщила, что документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря
Компания «Метрострой» объявила о завершении строительства стадиона с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Представитель подрядчика Екатерина Гигиняк сообщила, что документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.
В Смольном информацию о сдаче стадиона официально пока не комментируют.
Стадион «Зенит-Арена» строили почти 10 лет. Стройка началась еще в 2007 году. С тех пор срок сдачи объекта неоднократно переносился, а стоимость строительства увеличивалась. Согласно последним данным, стадион обошелся в 40 млрд рублей при начальной цене в 6,9 млрд рублей.
В связи с постоянным переносом сдачи объекта в ФИФА ранее выразили опасения по поводу того, что «Зенит-Арена» сможет принять матчи кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Гарантии сдачи объекта до конца 2016 года пришлось давать высшему руководству страны, а питерские власти приняли решение перераспределить деньги со строительства социальных объектов на стадион.
В 2016 году Смольный также объявил о разрыве контракта с прежним подрядчиком – компанией «Инжтрансстроем-СПб». Достраивать «Зенит-Арену» доверили «Метрострою».