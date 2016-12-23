Исполнителя шансона Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Известный бард стал фигурантом уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищного комплекса. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении исполнителя шансона под домашний арест
Известный бард Александр Новиков стал фигурантом уголовного дела о хищении средств пайщиков жилищного комплекса. В пятницу, 23 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении исполнителя шансона под домашний арест.
Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами дольщиков клубного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге на сумму 36 млн рублей. Ранее по данному делу был задержан деловой партнер барда, бывший заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области, предприниматель Михаил Шилиманов.
Новиков назвал решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга «запредельным» и заявил, что будет его обжаловать. Бард считает, что дело против него сфабриковано.
Александр Новиков в 1985 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за сбыт фальсификата, однако вышел на свободу в 1990 году. Позднее Верховный суд отменил обвинительный приговор из-за отсутствия состава преступления.