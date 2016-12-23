«Синдром боярышника»
В очередной раз несколько десятков человек погибли, отравившись политурой под названием "Боярышник". Собственно ничего удивительного. Каждый день от отравления алкоголем по всей стране умирает сопоставимое количество людей. Что это? Самоубийство? Ведь написано "не пить, опасно для жизни"
Нет. Скорее всего, никто из погибших предупреждение не читал или читал, но не придал никакого значения. Кроме того, ежедневно десятки людей умирают от контрафактного дешевого алкоголя, на котором нет никаких предупреждающих надписей.
Эти люди умирают потому, что являются наркоманами. Алкоголь - это такой же наркотик, как героин или метамфетамин. И количество наркоманов в любой стране это величина постоянная. Просто в нашей стране эта величина относительно велика. Почему? Трудно точно сказать. Может быть, генетика подвела, возможно, другие причины. Но это факт. Количество наркоманов, в том числе алкоголиков неизменно.
Теперь о наркомании. Наркомания-это болезнь. Тяжелая и смертельная. Она имеет свое течение и почти всегда один и тот же конец. Если больной (а таких большинство) выбрал алкоголь своим наркотиком, течение болезни не будет ничем отличаться от скажем употребления героина. Сначала период, когда есть деньги, работа и все хорошо. А потом, постепенно жизнь скатывается на самое дно. Героиновые наркоманы на последнем этапе -это "крокодил", шприц, найденный в подъезде, полицейский участок. А алкоголик на последнем этапе- это "боярышник". И в финале, в любом случае - смерть. Единственное, только у алкоголика горка по которой он катится, более пологая. И все происходит медленнее, но все равно с изначально понятным концом..
Одним из основных симптомов этой болезни является отрицание своей болезни. Алкоголик до самой смерти не признается ни другим, ни тем более себе, что он алкоголик. А пока нет такого признания, не может быть и лечения. Оказания помощи.
Единственным лекарством от алкоголизма может быть только полный отказ от употребления любых веществ, изменяющих сознания. И отказ окончательный.
А вы сейчас на какой стадии? Виски, полстаканчика каждый вечер? Или бутылка дорогого шампанского на пафосном приеме?
Может быть, несколько кружек пива в баре с друзьями? Оторвитесь на секунду от светской беседы за шестой рюмкой коньяка, взгляните на дно бутылки. Возможно впереди боярышник.