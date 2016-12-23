В Москве встречи депутатов с избирателями обяжут согласовывать с властями
Депутаты Мосгордумы рассмотрят законопроект, который приравнивает встречи депутатов со своими избирателями к митингам. В случае принятия данного документа, такие формы встреч придется согласовывать с властями
Депутаты Мосгордумы рассмотрят законопроект, который приравнивает встречи депутатов со своими избирателями к митингам. В случае принятия данного документа, такие формы встреч придется согласовывать с властями.
В пояснительной записке к документу отмечается, что если встреча проводится в формате митинга или шествия, то это требует согласования для безопасности жителей города.
Согласно действующему законодательству, организаторы митингов обязаны предупреждать власти о проведении мероприятия за 10 дней, согласовывать время, место и количество участников.
Без согласования с властями можно проводить одиночные пикеты и встречи депутатов с избирателями. В Москве в формате встречи с избирателями проходят митинги против расширения зоны платной парковки, так как мэрия под разными предлогами отказывается согласовывать акции протеста.