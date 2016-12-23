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23 декабря 16:10

Новогодние украшения и сладости оказались опасны для здоровья

Так популярный во всем мире марципан несет большую опасность для здоровья человека. Отметим, что марципан изготавливается из перемолотого в муку миндаля и сахарной пудры

Накануне Нового года и Рождества британский химик Катрин Харкап составила список самых опасных продуктов и украшений, которые во время праздников пользуются особой популярностью.

Так, по данным Катрин Харкап, популярный во всем мире марципан несет большую опасность для здоровья человека. Отметим, что марципан изготавливается из перемолотого в муку миндаля и сахарной пудры.

Миндаль содержит амигдалин, который в кишечнике превращается в ядовитую жидкость - цианистый водород. Данный яд быстро всасывается в кровь. Правда для наступления летального исхода человек должен съесть минимум 35 кг марципана за один раз.

На втором месте по уровню опасности оказался мускатный орех. Эта специя может вызвать галлюцинации и стать причиной тахикардии. В мускатном орехе содержится мирисцитин, который по своему действию напоминает амфетамин. К негативным эффектам для здоровья может привести употребление 1,5 ядра ореха, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на британскую прессу.

Опасной оказалась и  омела, которой украшают жилище к Новому году. В этом растении содержится вещество форатоксин, которое провоцирует рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц.

Теги: Новый год
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