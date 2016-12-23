Московские власти потратят на празднование Нового года 3 млрд рублей
Мэрия Москвы этом году потратит на празднование Нового года и Рождества около 3 млрд рублей. Большая часть средств была потрачена на украшение городских улиц. Чиновники не стали скупиться и заказали гирлянды «как в Париже»
Мэрия Москвы этом году потратит на празднование Нового года и Рождества около 3 млрд рублей. Большая часть средств была потрачена на украшение городских улиц. Чиновники не стали скупиться и заказали гирлянды «как в Париже».
По данным сайта госзакупок, только разработка концепции праздничного оформления Москвы обошлась в 17,5 млн рублей.
Гирлянды на центральных улицах обошлись Москве в 182 млн рублей (цена одного метра составила от 112 до 187 рублей).
Для спальных районов закупили гирлянды по 4,5–16,2 тыс. рублей за комплект для одного дерева. А в центр украсили более дорогими – по 89 млн рублей за конструкцию (1,4 млн рублей за одну конструкцию). Такие же гирлянды украшают Елисейские Поля в Париже.
Световые инсталляции на Тверской площади обошлись бюджету в 17,9 млн рублей. Украшение Газетного и Камергерского переулков в стиле «эпохи Возрождения и барокко» - в 12 млн рублей, сообщает РБК.