Россияне собирают подписи с требованием снять с рассмотрения закон о платном въезде в город
В ответ на принятие депутатами Госдумы в первом чтении законопроекта, который разрешает региональным властям вводить плату за въезд в город, россияне начали сбор подписей за снятие данного документа с рассмотрения нижней палаты парламента
В ответ на принятие депутатами Госдумы в первом чтении законопроекта, который разрешает региональным властям вводить плату за въезд в город, россияне начали сбор подписей за снятие данного документа с рассмотрения нижней палаты парламента. На момент написания заметки соответствующую петицию подписали коло 92 тысяч человек.
Напомним, в середине декабря Дума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешит региональным властям взимать плату за въезд автотранспорта в город, а также организовывать платные парковки на улицах. За принятие документа проголосовали только депутаты от «Единой России», остальные фракции высказались против.
Простые граждане выступают против платного въезда в свои города и собирают подпись с требованием отменить данный законопроект. Авторы петиции напоминают властям, что регулярно платят налоги и на этом основании имеют право, чтобы такие резонансные законы не принимались без общественного обсуждения.
В петиции речь идет о том, что платный въезд усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в регионах. Что касается Москвы, то платный въезд «создаст огромный дискомфорт, угрозу потери работы для москвичей, а также многих жителей Московской области».
Московские власти с одной стороны продолжают перенаселять город за счет новых строек, а с другой - вводят плату за пользование транспортной инфраструктурой, которая при этом принадлежит налогоплательщикам и обслуживается за наши налоги, отмечают авторы петиции.