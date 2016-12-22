Суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам за попытку примкнуть к «Исламскому государству»
Московский военный окружной суд признал студентку МГУ Варвару Караулову (теперь Александра Иванова) виновной в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Суд признал московскую студентку сторонницей «ИГ»
Московский военный окружной суд признал студентку МГУ Варвару Караулову (теперь Александра Иванова) виновной в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Суд признал московскую студентку сторонницей «ИГ».
В заявлении суда говорится, что Варвара Караулова решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы России.
Суд приговорил девушку к 4,5 годам заключения в колонии общего режима. Ранее сторона обвинения просила суд приговорить ее к 5 годам заключения.
Сама Варвара Караулова в своем последнем слове попросила суд о снисхождении и признала свой поступок ошибкой. Она также рассказала суду, что пыталась уехать в Сирию к любимому человеку.
Караулову задержали в июне 2015 года турецкие силовики при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Девушку вернули в Москву, но возбуждать против нее уголовное дело не стали. В конце октября 2015 года стало известно об аресте Карауловой, которая к тому времени сменила паспорт и стала Александрой Ивановой.
Защита Варвары Карауловой намерена обжаловать приговор своей клиентке.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, комментируя приговор, что своим решение суд сломал жизнь молодой девушки.
«Нет преступления. Нет потерпевших. Нет ущерба. Все обвинение построено на уверенности следователя в том, что просто любить в подростковом возрасте нельзя. Смайлики в переписке – главное доказательство вины», - отметил Гудков.