Правительство разрешит продажу алкоголя на борту самолетов
Российское правительство решило ввести алкогольные послабления для авиапассажиров. Кабинет министров поручил Росалкогольрегулированию подготовить законопроект, который легализует продажу спиртного на борту самолетов
Российское правительство решило ввести алкогольные послабления для авиапассажиров. Кабинет министров поручил Росалкогольрегулированию подготовить законопроект, который легализует продажу спиртного на борту самолетов.
Проблему алкоголя на борту подняла авиакомпания S7 («Сибирь»). Перевозчик посетовал на то, что в стоимость билетов бизнес-класса обычно входит угощение пассажира алкогольными напитками, однако действующее законодательство этот момент недостаточно четко регламентирует.
Во время полета не происходит официальный процесс купли-продажи алкоголя, так как через кассовый аппарат данная операция не проходит. Таким образом, за продажу спиртного перевозчику грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.
В настоящее время торговля спиртным на борту воздушного судна разрешена, если перевозчик предоставляет услуги общественного питания, а крепость продаваемого напитка не превышает 16,5 градуса. В остальных случаях компании обязаны получать лицензию на каждый лайнер, в котором организована реализация алкоголя, сообщают «Известия».