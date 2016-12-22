Власти ограничат вход на Красную площадь в Новый год для простых граждан
В Управлении охраны общественного порядка МВД подтвердили информацию о том, что пускать на Красную площадь будут по билетам. Пройти смогут не более 6 тысяч человек. При этом билеты для входа на Красную площадь в обычных кассах не продаются
Московские власти ограничат вход на главную площадь страны в новогоднюю ночь. Вход на Красную площадь будет осуществляться только по билетам.
В Управлении охраны общественного порядка МВД подтвердили информацию о том, что пускать на Красную площадь будут по билетам. Пройти на площадь смогут не более 6 тысяч человек.
При этом билеты для входа на Красную площадь в обычных кассах не продаются. По данным телеканала «Дождь», который ссылается на источник в Департаменте безопасности правительства Москвы, речь идет проходных билетах на новогоднее шоу телеканала ТВЦ.
Чиновники рассказали, что билет на шоу можно выиграть в лотерею на портале «Активный гражданин», который принадлежит московскому правительству.
Стоит отметить, что ранее встретить Новый год в самом сердце страны могли все желающие. Впервые Красную площадь «для всех» закрыли в прошлом году в связи со съемками новогоднего шоу Первого канала. В этом году власти видимо решили продолжить эту традицию.