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прожиточный минимум
Анастасия Башкатова
Независимая Газета
22 декабря 00:40

Россияне оказались беднее, чем считалось

От 20 до 40 процентов граждан испытывают трудности с покупкой одежды и даже еды

Показатель бедности, рассчитываемый на основе официального прожиточного минимума, далек от реальности. Как показывают опросы,  от 20 до 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и одежды. Именно этих людей принято называть бедными. Но власти обычно используют другие, менее шокирующие, показатели. Поэтому официальный показатель бедности в России сейчас – всего около 13%.

Падение реальных доходов населения за два года – с октября 2014 по октябрь 2016-го – составило 12,3%. При этом реальные зарплаты сократились за указанный период на 8,7%, а реальный размер пенсий – на 7%. Такие данные привели вчера специалисты Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) в новом выпуске ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения.

Другое измерение бедности основано на выборочных обследованиях Росстата. Они охватывают около 48,5 тыс. домохозяйств ежеквартально. В открытом доступе есть данные только по второму кварталу 2016 года. Из них следует, что в среднем по России 22% домохозяйств оказались бедными по их собственной самооценке. «Им хватало (денег. – «НГ») только на еду или не хватало даже на нее», – поясняют эксперты РАНХиГС. Ситуация по регионам сильно различается. Как следует из мониторинга, регионами с самым высоким уровнем субъективной бедности, когда люди признают, что им хватает денег только на еду, и то не всегда, оказались Чечня – около 57%, Дагестан – 54%, Удмуртская Республика – почти 52%, Саратовская область – 45%, Орловская область – 44%, Республика Алтай и Ставропольский край – почти по 38%, Новосибирская область – около 37%, Хакасия, Ингушетия и Курская область – примерно по 36%, Рязанская область – 35%, Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Астраханская область – примерно по 34%.

Ниже всего уровень субъективной бедности в Санкт-Петербурге – около 4%, а также в Ямало-Ненецком автономном округе – примерно 5%, Татарстане – 7%. В Москве уровень субъективной бедности – 15,2%.

Еще один мониторинг социального самочувствия населения РФ ранее опубликовали специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ). Они тоже приводили показатели субъективной бедности россиян, однако за основу брали опросы не Росстата, а Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты получились еще хуже, чем у Росстата и РАНХиГС.

По состоянию на октябрь этого года к категории бедных и крайне бедных были отнесены 38% участников опроса. Как уточняется в материалах ВШЭ, 30% опрошенных сообщают, что у них вызывает затруднения покупка одежды, а 8% граждан признают, что им недостаточно денег для покупки необходимых продуктов питания. Из материалов ВШЭ следует, что ровно четыре года назад к бедным и крайне бедным относилось не более 30% респондентов, а два года назад таких субъективно бедных было еще меньше – около 25%. Но с 2015-го субъективная бедность в России начала резко расти. Власти, однако, предпочитают ориентироваться на совершенно другие формальные показатели. Обычно для чиновников главный ориентир – статистический: количество граждан, получающих доходы ниже величины прожиточного минимума. Именно они официально относятся к бедным. А все остальные, несмотря на то что им тоже может не хватать средств на покупку одежды и даже еды, бедными не считаются.

По последним данным Росстата, в третьем квартале 2016-го доходы ниже величины прожиточного минимума получали 18,8 млн человек, то есть за чертой бедности находились 12,8% населения РФ. Величина прожиточного минимума для всего населения РФ в третьем квартале составила около 9,9 тыс. руб. в месяц. По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась: в третьем квартале 2015-го за чертой бедности находились 17,9 млн человек, или 12,4% населения РФ.

На серьезное отличие статистической оценки бедности от самоощущения людей ранее указывала вице-премьер Ольга Голодец. Негативные субъективные оценки россиян она объяснила тем, что в сером секторе доходы и зарплаты граждан сильно отличаются от тех доходов и зарплат, которые учитываются статистикой в качестве средних. Как заметила Голодец, «если мы говорим человеку: «Ты не бедный», а он бедный, это очень тяжелая ситуация».

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