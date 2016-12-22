МЧС записало видеоролики о правилах поведения во время ЧС с участием моделей
При участии красивых девушек были сняты видеоролики, в которых рассказывается о том, что нужно делать в случае чрезвычайного происшествия, например, пожара или наводнения
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России решило привлечь к образовательной работе в рамках ведомства моделей, актрис и участник популярных телепрограмм.
При участии красивых девушек были сняты видеоролики, в которых рассказывается о том, что нужно делать в случае чрезвычайного происшествия, например, пожара или наводнения.
Образовательный видео-проект министерства носит название «ОБЖ от Патриоток», сообщает «Сноб».
«Захватывающе, интригующе и привлекательно - именно так Патриотки РФ преподносят самый смелый проект МЧС России по безопасности жизнедеятельности – «ОБЖ от Патриоток»», - сообщается на сайте проекта.
Ролики начинаются с приветственного слова девушек. Затем они рассказывают правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, девушки объясняют правила поведения при пожаре, если человек тонет или заблудился в лесу.