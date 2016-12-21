Авиакомпании задолжали пассажирам 106 млн евро
Российские пассажиры могут претендовать на миллионные компенсации за задержку рейсов
Российские пассажиры могут рассчитывать на компенсации от авиакомпаний в размере 106 млн евро за задержку и отмену рейсов в европейские города. Подать заявку на выплату компенсации можно в сроки от 3 до 6 лет. При этом под выплату компенсаций не попадают рейсы, которые не были выполнены из-за терактов, «нелетных» погодных условий и забастовок сотрудников авиакомпаний и аэропортов.
Согласно данным международного сервиса Airhelp, с 2013 года по август 2016 года из аэропортов европейских городов в Россию и страны СНГ было задержано и отменено 2936 авиарейсов. Пострадавшими числятся более 316 тысяч пассажиров. Каждый из них может рассчитывать на 250-600 евро в качестве компенсации. Таким образом, подсчитал Airhelp, общая сумма выплат пассажирам может составить 132,5 млн евро.
Из указанных 2936 авиарейсов 80% пришлось на Россию, следовательно пассажиры задержанных и отмененных российских рейсов могут претендовать на 106 млн евро, сообщают «Ведомости».
В реальности авиакомпании выплатили своим пассажирам только 149 625 евро. Всего с 2013 года Airhelp обработал 742 заявки на компенсации, а выплаты состоялись только по 247 жалобам. Ресурс за свои услуги взимает комиссию в размере 25% от полученной компенсации.
Что касается тех пассажиров, которые пострадали от отмены и задержки внутрироссийских рейсов, то им компенсации «не светят». Внутренние рейсы в России под действие европейского законодательства не попадают.
Airhelp также составил список авиакомпаний, которые с 2013 по 2016 гг. чаще всех не выполнял свои обязательства перед пассажирами. В числе таких перевозчиков оказались «Трансаэро» (сейчас авиакомпания проходит процедуру банкротства), Lufthansa, «Уральские авиалинии», Austrian Airlines, British Airways и Air France.
Напомним, что в ноябре текущего года российское правительство выступило с инициативой внести в Воздушный кодекс страны поправки, расширяющие ответственность авиакомпаний перед пассажирами в соответствии с Монреальской конвенцией (принята в 1999 году).
Предлагаемые поправки позволят российским пассажирам добиваться от перевозчиков компенсаций за отмену и задержку рейсов, размер которых может достигать 380 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас российские путешественники могут рассчитывать лишь на 25 рублей за каждый час ожидания.