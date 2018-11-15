Оппозиционер Илья Яшин обвинил вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в коррупции
По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников
Глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин обвинил столичного вице-мэра Петра Бирюкова, курирующего вопросы ЖКХ, в коррупции. По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников.
В своем расследовании Илья Яшин утверждает, что вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ через учрежденные его департаментом организации (ГБУ) перевел через подрядные контракты 365 млн рублей на счета фирмы, которая принадлежит его жене и дочери.
По данным оппозиционера, ГБУ «Автодор» и «Гормост» подписали 14 госконтрактов на выполнение различных работ с коммерческой фирмой «Вента». В рамках контрактов на счета фирмы поступили 365 млн рублей, выделенных из городского бюджета. Учредителями ООО «Вента» являются супруга и дочь Петра Бирюкова, поэтому в действиях столичного чиновника усматриваются признаки конфликта интересов, что в свою очередь является коррупционным нарушением.
Илья Яшин отметил, что в данном случае речь идет не о сложной схеме вывода бюджетных денег через «фирмы-прокладки», а фактически о передаче «из рук в руки» государственных денег семенной фирме должностного лица. При этом у правоохранительных органов данная схема не вызывает никакого интереса.
«Я не вижу другого объяснения, кроме того, что жирный кусок от таких сделок оказывается на столе Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин). Ну а МВД, СК и Прокуратура при появлении Бирюкова превращаются в три обезьяны: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу», - написал Илья Яшин в своем Facebook.