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Политика
13 ноября 17:15

Виновницей утечки в СМИ служебной правительственной переписки оказалась экс-помощница Дворковича

Подозреваемая в «сливе» служебной переписки журналистам Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера

Фото: mosprogulka.ru

Виновницей утечки правительственной служебной переписки в СМИ оказалась помощница бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. После инцидента женщина была уволена.

Подозреваемая в «сливе» служебной переписки журналистам Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера. Ранее она была помощницей бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает РБК.

Напомним, в начале ноября агентство ТАСС сообщило об увольнении сотрудницы аппарата правительства, которую заподозрили в передаче СМИ служебной межведомственной переписки.

Также сообщалось, что материалы, собранные в отношении сотрудницы, переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.

Какая конкретно информация была передана журналистам, не уточняется.

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