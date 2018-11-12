Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно»
Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил своим подчиненным использовать при нем слово «невозможно». По мнению чиновника, это говорит о неготовности должностного лица исполнять свои профессиональные обязанности
Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил своим подчиненным использовать при нем слово «невозможно». По мнению чиновника, это говорит о неготовности должностного лица исполнять свои профессиональные обязанности.
«Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», - заявил Радий Хабиров в ходе совещания глав районов и городов республики (цитата РИА Новости).
Врио главы Башкирии таким образом отреагировал на заявление мэра Учалинского района Фарита Давлетгареева о том, что увеличить количество окошек в районных МФЦ в связи с отсутствием площадок невозможно.