Единственный кандидат на выборах главы Хакасии после обработки половины протоколов набирает 52,7%
В республике Хакасия в воскресенье, 11 ноября, прошел второй тур выборов губернатора с участием всего одного кандидата - коммуниста Валентина Коновалова. Явка избирателей составила 40,9%
В республике Хакасия в воскресенье, 11 ноября, прошел второй тур выборов губернатора с участием всего одного кандидата - коммуниста Валентина Коновалова. Явка избирателей составила 40,9%.
Валентин Коновалов остался единственным кандидатом в губернаторы Хакасии, так как с выборов друг за другом снялись кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Для победы ему необходимо набрать более 50% голосов.
После обработки 50% протоколов с избирательных участков Валентин Коновалов набирает 52,7% голосов.
Выборы с единственным кандидатом не обошлись без нарушений. Движение в защиту избирателей «Голос» сообщает о рассылке sms-сообщений, в которых граждан агитировали голосовать за некоего «народного кандидата». В рассылке может быть причастно движение «Народный глава», активисты которого в последнее время очень активно агитировали против Коновалова.
В Сорске от работы отстранили члена участковой избирательной комиссии (УИК), которая выдала два бюллетеня в одни руки. Избирательница получила бюллетени по своему паспорту и паспорту своего сына.