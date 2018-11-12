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12 ноября 00:31

Единственный кандидат на выборах главы Хакасии после обработки половины протоколов набирает 52,7%

В республике Хакасия в воскресенье, 11 ноября, прошел второй тур выборов губернатора с участием всего одного кандидата - коммуниста Валентина Коновалова. Явка избирателей составила 40,9%

В республике Хакасия в воскресенье, 11 ноября, прошел второй тур выборов губернатора с участием всего одного кандидата - коммуниста Валентина Коновалова. Явка избирателей составила 40,9%.

Валентин Коновалов остался единственным кандидатом в губернаторы Хакасии, так как с выборов друг за другом снялись кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Для победы ему необходимо набрать более 50% голосов.

После обработки 50% протоколов с избирательных участков Валентин Коновалов набирает 52,7% голосов.

Выборы с единственным кандидатом не обошлись без нарушений. Движение в защиту избирателей «Голос» сообщает о рассылке sms-сообщений, в которых граждан агитировали голосовать за некоего «народного кандидата». В рассылке может быть причастно движение «Народный глава», активисты которого в последнее время очень активно агитировали против Коновалова.

В Сорске от работы отстранили члена участковой избирательной комиссии (УИК), которая выдала два бюллетеня в одни руки.  Избирательница получила бюллетени по своему паспорту и паспорту своего сына.

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