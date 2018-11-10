Мэр Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по просьбе главы Крыма
Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку по просьбе главы республики Крым Сергея Аксенова. Следом за градоначальником занимаемые должности могут покинуть и его заместители
Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку по просьбе главы республики Крым Сергея Аксенова. Следом за градоначальником занимаемые должности могут покинуть и его заместители.
В ходе заседания правительства республики, на котором рассматривались проблемы Симферополя, Сергей Аксенов сообщил, что предложил Игорю Лукашеву покинуть должность мэра города. «Он мое пожелание выполнил», - заявил глава Крыма, слова которого приводит ТАСС.
Сергей Аксенов пояснил, что кадровые перестановки в руководстве Симферополя связаны с дорожной и мусорной проблемами. Он также предложил заместителям Игоря Лукашева написать заявления об уходе по собственному желанию.