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Политика
10 ноября 01:23

Мэр Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по просьбе главы Крыма

Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку по просьбе главы республики Крым Сергея Аксенова. Следом за градоначальником занимаемые должности могут покинуть и его заместители

Мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку по просьбе главы республики Крым Сергея Аксенова. Следом за градоначальником занимаемые должности могут покинуть и его заместители.

В ходе заседания правительства республики, на котором рассматривались проблемы Симферополя, Сергей Аксенов сообщил, что предложил Игорю Лукашеву покинуть должность мэра города. «Он мое пожелание выполнил», - заявил глава Крыма, слова которого приводит ТАСС.

Сергей Аксенов пояснил, что кадровые перестановки в руководстве Симферополя связаны с дорожной и мусорной проблемами. Он также предложил заместителям Игоря Лукашева написать заявления об уходе по собственному желанию.

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