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Политика
04 ноября 06:16

КПРФ внезапно отказалась выдвигать своего кандидата в губернаторы Приморья

Партия КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах Приморского края в декабре 2018 года. Партию на выборах должен был представлять Андрей Ищенко

Фото: news-us.info

Партия КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на выборах Приморского края в декабре 2018 года. Партию на выборах должен был представлять Андрей Ищенко, который мог составить серьезную конкуренцию врио главы региона Олегу Кожемяко. Политологи считают, что КПРФ отказалась от участия в выборах в обмен на некоторые преференции.

В ходе конференции приморского отделения КПРФ было принято решение отказаться от участия в губернаторских выборах, которые состоятся 16 декабря. Ранее предполагалось, что партия снова выдвинет Андрея Ищенко, который показал хороший результат на прошлых выборах.

Коммунисты отметили, что Андрей Ищенко уже выиграл выборы в сентябре, но их результаты аннулировали. Напомним, во втором туре после обработки 95% бюллетеней Ищенко уверенно опережал тогдашнего врио главы Приморья Андрея Тарасенко, но избирком объявил победителем голосования кандидата от «Единой России». Позднее итоги второго тура были аннулированы под предлогом выявленных вбросов.

Эксперты не исключают, что КПРФ отказалась от участия в новых губернаторских выборах в обмен на преференции для партии в целом и Андрея Ищенко в частности. Скорее всего, в ближайшее время г-н Ищенко получит хорошую государственную должность.

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