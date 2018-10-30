Власти отказались от реализации идеи по переезду Госдумы и Совета Федерации за МКАД
Федеральный центр отказался от давней идеи по строительству Парламентского центра за МКАДом и переезда туда Государственной Думы и Совета Федерации. На соответствующий проект наложено вето
Федеральный центр отказался от давней идеи по строительству Парламентского центра за МКАДом и переезда туда Государственной Думы и Совета Федерации. На соответствующий проект наложено вето.
Переезд обеих палат Федерального Собрания за МКАД отменен окончательно, и власти не планируют больше возвращаться к данному вопросу. «Принято решение ничего не строить. Мы уже давно на этой идее поставили крест», - сообщил источник РБК в Совете Федерации.
Примерно три года назад власти предлагали построить за пределами Москвы Парламентский центр, после чего перевезти туда депутатов и сенаторов. Нынешние здания Госдумы и Совета Федерации в центре столицы планировалось снести как ветхие. Сдать новый объект должны были в 2020 году. При этом многие депутаты не поддержали свою «высылку» за МКАД.