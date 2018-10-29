Партия «Родина» предложила «Справедливой России» объединить силы на выборах
Партия «Родина» заявила о готовности объединить силы со «Справедливой Россией» на парламентских выборах. Об этом сообщил лидер партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев
Партия «Родина» заявила о готовности объединить силы со «Справедливой Россией» на парламентских выборах. Об этом сообщил лидер партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Лидер «Родины» отметил, что участие в выборах множества оппозиционных сил играет на руку в первую очередь партии власти. При этом голоса за оппозиционные партии размываются, и в итоге ни одна из них не может пройти в парламент.
По словам Алексея Журавлева, на последних выборах в Госдуму «Родина» и «Гражданская платформа» на двоих набрала 2 млн голосов избирателей, но партии не прошли в парламент.
Лидер «Родины» в беседе с «Коммерсантом» сообщил, что в борьбе за голоса и места в парламенте партия могла бы консолидировать силы именно со «Справедливой Россией». В партии Сергея Миронова положительно отнеслись к инициативе Журавлева и высказали готовность объединиться.