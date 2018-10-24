На обеспечение деятельности президента и его администрации добавят 1,7 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на деятельность президента Владимира Путина и его администрации в текущем году вырастут и таким образом общие расходы на эти цели составят 11,8 млрд рублей
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Расходы федерального бюджета на деятельность президента Владимира Путина и его администрации в текущем году вырастут на 1,7 млрд рублей. Таким образом общие расходы на эти цели составят 11,8 млрд рублей.
Согласно пакету поправок в проект федерального бюджета на 2018 год, траты на обеспечение мероприятий с участием Владимира Путина вырастут на 786,3 млн рублей, на оплату труда работников государственных органов вырастут на 799,4 млн рублей, а расходы на перемещение полпредов президента воздушным путем - на 76 млн рублей.
Еще 15,2 млн рублей выделены на обеспечение деятельности администрации президента, на проведение мероприятия к 25-летию Конституции России планируется потратить 40,4 млн рублей, сообщает «Интерфакс».