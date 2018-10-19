Владимир Путин за годы президентства стал больше любить Россию. А россияне его – меньше
Владимир Путин признался, что до того как он стал президентом, он «не так уж и хорошо знал Россию». Глава государства пояснил, что раньше его работа была связана с международной деятельностью. «Ну я же почти 20 лет в разведке проработал», - напомнил Путин
Президент Владимир Путин, выступая в рамках дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его любовь к России за годы нахождения у власти возросла в несколько раз.
Владимир Путин признался, что до того как он стал президентом, он «не так уж и хорошо знал Россию». Глава государства пояснил, что раньше его работа была связана с международной деятельностью. «Ну я же почти 20 лет в разведке проработал», - напомнил Путин.
В качестве президента Владимир Путин увидел, какая Россия «мощная страна» с «историческими моральными корнями». Президент добавил, что за годы правления его любовь к России «многократно возросла».
Стоит отметить, что пока любовь Владимира Путина к России росла, любовь россиян к своему президенту, напротив, становилась меньше.
Согласно последнему опросу «Левада-центра», рейтинг президента снизился до 39%. По сравнению с июньским опросом, рейтинг главы государства упал на 9%. Владимир Путин также впервые попал в первую тройку политиков, которым россияне больше всего не доверяют.
Эксперты связывают падение рейтинга Владимира Путина в первую очередь с решением повысить пенсионный возраст.