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12 октября 13:59

Саратовского министра труда уволили после спора о прожиточном минимуме пенсионеров

Министр труда уволена с занимаемой должности. Соответствующее решение принял глава области Валерий Радаев после ее спора с депутатом Николаем Бондаренко о том, что пенсионеры могут прокормиться на 3,5 тысячи рублей в месяц

Фото: РИА Новости

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова уволена с занимаемой должности. Соответствующее решение принял глава области Валерий Радаев после ее спора с депутатом Николаем Бондаренко о том, что пенсионеры могут прокормиться на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Валерий Радаев заявил, что «пренебрежительное отношение» к жизненно важным темам со стороны главы министерства является недопустимым. «К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», - заявил саратовский губернатор, слова которого приводит ТАСС.

В ходе обсуждения вопроса о повышении прожиточного минимума для неработающих пенсионеров депутат Николай Бондаренко заявил, что он должен быть повышен минимум на 500 рублей. Министр труда Наталья Соколова заявила, что достаточно и прибавки в размере 288 рублей. Сейчас прожиточный минимум пенсионеров в Саратовской области составляет 7 тысяч 241 рубль.

Г-жа Соколова заявила, что «для удовлетворения минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,5 тысячи рублей и заявила, что может показать пример того, что на эти деньги можно питаться хорошо и разнообразно «макарошками и фруктами».

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