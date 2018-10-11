Глава Забайкальского края Наталья Жданова объявила о своем уходе
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в четверг, 11 октября, объявила о досрочном сложении своих полномочий. Ранее СМИ сообщали, что г-жа Жданова входит в список глав регионов, которые будут отправлены в отставку Кремлем этой осенью
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в четверг, 11 октября, объявила о досрочном сложении своих полномочий. Ранее СМИ сообщали, что г-жа Жданова входит в список глав регионов, которые будут отправлены в отставку Кремлем этой осенью.
В официальном заявлении Натальи Ждановой говорится, что решение покинуть занимаемую должность она приняла самостоятельно. Губернатор отметила, что данное решение обусловлено «ее внутренними мотивами» и не связано с предположениями и нападками на нее.
Отставку Натальи Ждановой связывают с низким социально-экономическим уровнем в регионе и частыми забастовками бюджетников из-за невыплаты зарплаты.
Наталь Жданова возглавила Забайкальский край осенью 2016 года.
Администрация президента пока не определилась с кандидатурой временно исполняющего обязанности главы Забайкалья.