«Единая Россия» поменяет руководителей региональных отделений из-за неудачных выборов
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что одной из причин неудачи на региональных выборах стала недоработка представителей местных отделений и штабов
Генеральный совет «Единой России» принял решение о смене руководителей шести региональных отделений. Кадровые перестановки обусловлены неутешительными для партии власти итогами прошедших в сентябре выборов.
Новые секретари будут назначены в республике Коми, Забайкальском крае, республике Хакасия, Владимире, Новгороде и Ульяновске. Еще в нескольких регионах кадровые перестановки пройдут в конце октября, сообщает «Дождь».
Например, в Иркутской области должность секретаря местного отделения «Единой России» отдадут Сергею Соколу, который был назначен спикером Законодательного собрания региона даже, несмотря на то, что партия власти не обладает большинством голосов в парламенте.
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что одной из причин неудачи на региональных выборах стала недоработка представителей местных отделений и штабов.