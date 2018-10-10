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10 октября 11:49

Кремль ищет способы не допустить коммуниста Андрея Ищенко на выборы главы Приморья

Кремль обеспокоен тем, что сейчас рейтинг коммуниста Андрея Ищенко в два раза выше рейтинга нового врио главы Приморского края Олега Кожемяко

Администрация президента России ищет способы не допустить до выборов губернатора Приморского края коммуниста Андрея Ищенко. КПРФ пока не выдвинула своего кандидата, но, скорее всего, им останется Ищенко, который показал хороший результат на сентябрьских выборах.

Кремль обеспокоен тем, что сейчас рейтинг коммуниста Андрея Ищенко в два раза выше рейтинга нового врио главы Приморского края Олега Кожемяко. Ранее новый глава Приморья заявил, что уверен в своей победе на губернаторских выборах в декабре.

Источник «Дождя» сообщил, что Андрея Ищенко могут не допустить до выборов с помощью муниципального фильтра. После провальных для «Единой России» губернаторских выборов в четырех регионах депутатам от партии дали указание не помогать с прохождением муниципального фильтра кандидатом от системной оппозиции.

Новые выборы губернатора Приморского края состоятся 16 декабря. КПРФ выдвинет своего кандидата в ходе партийной конференции в конце октября.

Напомним, на выборах в сентябре Андрей Ищенко одержал победу в первом туре над врио губернатора Андреем Тарасенко, но поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Во втором туре после обработки 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом, но победителем признали Тарасенко. В итоге результаты голосования были аннулированы из-за вбросов.

После выборов президент отправил в отставку Андрея Ищенко и назначил врио главы Приморья Олега Кожемяко, который возглавлял Сахалинскую область.

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