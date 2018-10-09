Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы
Российские власти решили провести конституционную реформу и внести в Основной закон страны ряд изменений. О проведении реформы президент Владимира Путин может объявить накануне 25-летия российской Конституции
Российские власти решили провести конституционную реформу и внести в Основной закон страны ряд изменений. О проведении реформы президент Владимира Путин может объявить накануне 25-летия российской Конституции.
По данным Telegram-канала «Незыгарь», реформа позволит сформировать новую конституционную модель власти, а также провести досрочные выборы президента России.
25-летие российской Конституции будет отмечаться 12 декабря этого года. Таким образом, о проведении конституционной реформы может быть объявлено в ноябре-декабре. Планируется, что депутаты Госдумы примут законопроект о внесении поправок в Основной закон до конца 2018 года.