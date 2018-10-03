Президент отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
Президент России Владимир Путин в среду, 3 октября, снял с занимаемой должности губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы северной столицы назначен полномочный представитель президента в Северо-Западном ФО Александр Беглов
Президент России Владимир Путин в среду, 3 октября, снял с занимаемой должности губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Временно исполняющим обязанности главы северной столицы назначен полномочный представитель президента в Северо-Западном ФО Александр Беглов.
Георгию Полтавченко глава государства предложил занять должность главы Объединенной судостроительной корпорации, сообщает ТАСС.
Георгий Полтавченко руководил Петербургом с 2011 года. За это время средства массовой информации неоднократно прочили губернатору скорую отставку.