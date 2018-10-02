Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела по «статье Ильдара Дадина»
Поскольку Алексей Навальный был трижды приговорен к административному аресту в течение 180 дней, то против него может быть возбуждено уголовное дело по статье 212.1 «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга»
Оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает очередной административный арест из-за нарушений порядка проведения митинга, может стать фигурантом уголовного дела.
Поскольку Алексей Навальный был трижды приговорен к административному аресту в течение 180 дней, то против него может быть возбуждено уголовное дело по статье 212.1 «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга», сообщает «КоммерсантЪ».
Данная статья появилась в Уголовном кодексе в 2014 году, а единственным осужденным по ней является гражданский активист Ильдар Дадин.
Напомним, Навальный был приговорен к административному аресту 15 мая за акцию «Путин нам не царь», 27 августа - за январскую акцию «Забастовка избирателей» и 24 сентября – за акцию против повышения пенсионного возраста, хотя в это время он находился в спецприемнике.
Еще в зале суда оппозиционер предположил, что в третий раз его арестовали с целью сфабриковать против него уголовное дело. Отметим, что до этого года временной промежуток между административными арестами политика составлял более 180 дней, поэтому уголовное дело о систематическом нарушении порядка проведения публичный акций ему не грозило.
Теперь же ситуация изменилась, а ФСИН может направить ходатайство об отмене условного осуждения согласно ст. 74 УК по делу «Кировлеса», по которому ему был продлен испытательный срок.