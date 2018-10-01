Активиста «Открытой России» оштрафовали за подаренные депутату желтые тюльпаны
После заседания суда активист отметил, что это был самый дорогой букет цветов, который он когда-либо покупал. «Букет тюльпанов для председателя Госсовета Чувашии обошелся мне в 6 тысяч рублей штрафа. Я ни одной женщине не дарил такие дорогие цветы», - написал Сидоров в Facebook
Чебоксарский суд оштрафовал на 6 тысяч рублей активиста «Открытой России» Юрия Сидорова за подаренные спикеру Госсовета Валерию Филимонову желтые тюльпаны.
После заседания суда активист отметил, что это был самый дорогой букет цветов, который он когда-либо покупал. «Букет тюльпанов для председателя Госсовета Чувашии обошелся мне в 6 тысяч рублей штрафа. Я ни одной женщине не дарил такие дорогие цветы», - написал Сидоров в Facebook.
Весной этого года Юрий Сидоров подарил букет желтых тюльпанов спикеру Госсовета Чувашии с целью напомнить ему о праздничном мероприятии «Сильный президент, сильная Россия» в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», на котором выступала Наташа Королева. По данным активиста, певице из бюджета заплатили 850 тысяч рублей, сообщает издание «7×7». Отметим, что в репертуаре Наташи Королевой есть песня «Желтые тюльпаны».
В отношении Юрия Сидорова был составлен административный протокол по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». По версии правоохранительных органов, активист подарил чиновнику цветы от лица британской Open Russia Civic Movement, которая входит в реестр «нежелательных организаций». При этом в «Открытой России» неоднократно заявляли, что российская организация не имеет отношения к британской.