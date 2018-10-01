Россияне собрали деньги для депутата Госдумы, пожаловавшейся на нехватку зарплаты
Екатеринбургский благотворительный фонд «Человечек» за минувшие выходные собрал 1,6 тысячи рублей для депутата Госдумы РФ Веры Ганзя, которая ранее сообщила, что ей не хватает депутатской зарплаты. Средняя зарплата члена нижней палаты парламента после вычета налогов составляет 340 тысяч рублей
Екатеринбургский благотворительный фонд «Человечек» за минувшие выходные собрал 1,6 тысячи рублей для депутата Госдумы РФ Веры Ганзя (КПРФ), которая ранее сообщила, что ей не хватает депутатской зарплаты. Средняя зарплата члена нижней палаты парламента после вычета налогов составляет 340 тысяч рублей.
Благотворительный фонд на своем сайте сообщил, что Вера Ганзя «попала в затруднительное положение» и предложил россиянам собрать для народного избранника материальную помощь.
«Просим всех неравнодушных людей подарить шанс на жизнь и счастливое будущее! Все собранные средства будут переданы лично в руки малоимущей. Спаси Вас Боже!» - сообщается на сайте.
Стоит отметить, что россияне не очень охотно направляли свои средства на помощь депутату Госдумы. За выходные удалось собрать всего 1,6 тысячи рублей.
Напомним, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в эфире радиостанции «Говорит Москва» пожаловалась, что зарплаты ей не хватает и от нее в конце месяца остаются только «долги по кредитной карте». Депутат пояснила, что среди прочего она тратит свою зарплату на помощь нуждающимся и платит партийные взносы.