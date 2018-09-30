Глава Воронежской области уволил своего зама, выплатил ему 23 оклада и вернул на старую должность
Глава Воронежской области Александр Гусев снял с должности своего заместителя Юрия Агибалова и выплатил полагающиеся ему по закону 23 оклада. Агибалов после получения крупной суммы из бюджета снова занял ту же должность
Глава Воронежской области Александр Гусев снял с должности своего заместителя Юрия Агибалова и выплатил полагающиеся ему по закону 23 оклада. Агибалов после получения крупной суммы из бюджета снова занял ту же должность. Губернатор заявил, что в такой схеме «нет ничего незаконного».
Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал документы, согласно которым 60-летний врио вице-губернатора Юрий Агибалов был отправлен в отставку и получил положенные по закону 23 должностных оклада, а также доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка.
Самое интересное в это истории то, что Юрий Агибалов через два дня снова был принят на работу на старую должность, но уже без приставки врио с окладом 120 тысяч рублей.
«Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», - сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве Воронежской области.
Сам губернатор заявил, что все было сделано по закону. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» - заявил Александр Гусев. Глава региона также пообещал позднее дать более развернутый комментарий по поводу выплат своему заместителю.