Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты в 380 тысяч рублей
Депутат Госдумы от КПРФ и член комитета бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на нехватку депутатской зарплаты и отметила, что депутатам «с другими доходами» проще и они не обращают внимания на размер зарплаты парламентария
Депутат Госдумы от КПРФ и член комитета бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на нехватку депутатской зарплаты. Отметим, что средняя зарплата члена нижней палаты парламента составляет 380 тысяч рублей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Вера Ганзя отметила, что если бы депутатам выдавали дополнительные средства на представительские расходы, то это было бы несправедливо. Но так как представительских расходов нет, «то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте».
Вера Ганзя отметила, что депутатам «с другими доходами» проще и они не обращают внимания на размер зарплаты парламентария.
Напомним, что ранее фракция «Справедливая Россия» предлагала приравнять размер депутатской зарплаты к средней по стране (42 тысячи рублей по данным Росстата). Данный законопроект Госдума отклонила.