Актер Стивен Сигал предложил свою кандидатуру на пост губернатора Приморья
Голливудский актер, ранее получивший российский паспорт, предложил свою кандидатуру на пост главы Приморского края. С таким заявлением герой боевиков выступил на встрече с гостями кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Голливудский актер Стивен Стигал, ранее получивший российский паспорт, предложил свою кандидатуру на пост главы Приморского края. С таким заявлением герой боевиков выступил на встрече с гостями кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке.
Стивен Сигал сообщил, что его предки по отцовской линии с Дальнего Востока, поэтому он хочет изучать Приморский край и может даже стать его губернатором.
Голливудский актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент России Владимир Путин.
Напомним, в сентябре состоялись выборы губернатора Приморского края, однако главу региона местные жители избрать так и не смогли. В первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, а итоги второго тура были аннулированы из-за многочисленных вбросов и других нарушений.
Новые выборы губернатора Приморского края состоятся через три месяца.