Кремль накажет КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на губернаторских выборах
Напомним, кандидаты от ЛДПР выиграли выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, а в Приморье кандидат от КПРФ проиграл представителю «Единой России» с разницей в 1%, но результаты выборов отменили из-за грубых нарушений
Администрация президента рассматривает вопрос о наказании партий ЛДПР и КПРФ из-за высоких результатов их кандидатов на губернаторских выборах в регионах. Напомним, кандидаты от ЛДПР выиграли выборы в Хабаровском крае и Владимирской области, а в Приморье кандидат от КПРФ проиграл представителю «Единой России» с разницей в 1%, но результаты выборов отменили из-за нарушений.
Источник газеты «Ведомости» сообщил, что Кремль не собирается прощать системной оппозиции победы на губернаторских выборах. «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», - сообщил источник.
В Кремле больше всего возмущены ситуацией на выборах в Хабаровском крае. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сначала согласился на должность вице-губернатора при главе региона Вячеславе Шпорте, но затем отказался от договоренностей и выиграл выборы.
В качестве наказания власти могут отказать кандидатам от КПРФ и ЛДПР в прохождении муниципальных фильтров на будущих выборах. Сами партии, скорее всего, в курсе недовольства Кремля и уже договорились создать в региональных и муниципальных парламентах регионов коалиции.