Кандидат от ЛДПР обыграл кандидата от «Единой России» на выборах главы Хабаровского края
Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 99% протоколов удерживает лидерство. Он набирает 69,7% голосов. Его соперник глава региона Вячеслав Шпорт набирает 27,9%
Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал после обработки 99% протоколов удерживает лидерство. Он набирает 69,7% голосов. Его соперник глава региона Вячеслав Шпорт набирает 27,9% голосов избирателей.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что во втором туре губернаторских выборов не было зафиксировано таких нарушений, которые бы привели к отмене итогов голосования. Ранее она не исключала такого варианта событий, при которым итоги выборов были бы аннулированы.
«Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», - заявила глава ЦИК, слова которой приводит РИА Новости.
Явка избирателей во втором туре губернаторских выборов составила 42,79%.