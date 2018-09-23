Кандидат от ЛДПР побеждает на выборах губернатора в Хабаровском крае
В Хабаровском крае обработано уже 92,30% протоколов, из которых следует, что Сергей Фургал набирает 69, 67% голосов, а Вячеслав Шпорт - 27, 84%
Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал побеждает во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае. По итогам обработки 50,76% протоколов избиркомов кандидат от ЛДПР набирает 68,87% голосов, а пока еще действующий глава края, единоросс Вячеслав Шпорт - 28,49% голосов.
Дальневосточное издание DVHAB.ru сообщает, что в Хабаровском крае обработано уже 92,30% протоколов, из которых следует, что Сергей Фургал набирает 69, 67% голосов, а Вячеслав Шпорт - 27, 84%.
Между тем, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на выборах в Хабаровском крае могут отменить, если подтвердится информация о нарушениях.
В МВД по Хабаровскому краю сообщили, что получили 17 сообщений о нарушениях, в том числе, о вбросе бюллетеней.
«Пока я не вижу оснований для отмены результатов ни по числу жалоб и обращений, ни по другим основаниям. Кто бы ни побеждал, оснований для отмены мы не видим», - заявила Памфилова.
Напомним, ранее были отменены итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае. Поводом для этого послужили вбросы бюллетеней. По некоторым данным, вбросы осуществлялись специально с целью отмены итогов голосования в случае, если кандидат от КПРФ Андрей Ищенко одержит победу над кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко.