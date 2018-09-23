На выборах губернатора Хабаровского края пока побеждает кандидат от «Единой России»
Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов
Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал пока напирает 24,4% голосов.
Между тем, данные экзит-полов показывают, что единоросс Шпорт побеждает с результатом 57% голосов, а Фургал набирает 43%, сообщает «Интерфакс».
В ЛДПР уже заявили, что не признают итоги выборов в Хабаровском крае. В партии рассказали, что избирателей обзванивают какие-то люди и «поливают грязью» Сергея Фургала.
«Полицию и спортсменов гонят на избирательные участки, выдают им открепительные талоны. Для того, чтобы они голосовали под надзором и под контролем. Это прямое нарушение законодательства», - сообщается на сайте ЛДПР.