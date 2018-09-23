Кандидаты в губернаторы Хабаровского края обвинили друг друга в фальсификациях
Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал около 20 жалоб в региональный избирком на нарушения в ходе второго тура голосования
Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от «Единой России» Вячеслава Шпорта подал около 20 жалоб в региональный избирком на нарушения в ходе второго тура голосования. Штаб его соперника Сергея Фургала от ЛДПР подал 10 аналогичных жалоб.
Представитель избирательного штаба г-на Шпорта сообщил «Интерфаксу», что большая часть жалоб касается незаконной агитации в пользу Фургала. Также якобы были зафиксированы случаи подвоза и подкупа избирателей.
В штабе Вячеслава Шпорта также рассказали об инциденте в Комсомольском районе, где неизвестные ворвались в здание администрации и угрожали первому замглавы района Игорю Касаткину.
Избирательный штаб кандидата от ЛДПР Сергея Фургала в свою очередь передал 10 жалоб на нарушения в ходе второго тура голосования. В ближайшее время данная информация готовится для передачи в Центризбирком, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.
Жалобы штаба кандидата от ЛДПР касаются нарушений избирателями-военнослужащими тайны голосования. В штабе рассказали, что военных обязали сфотографироваться с заполненным бюллетенем для отчетности перед командирами.
В интернете также появились видеоролики о вбросах бюллетеней, однако они были признаны фейковыми.
Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур выборов губернатора края. Первые результаты голосования появятся после закрытия избирательных участков.