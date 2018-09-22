Глава Хакасии отказался от участия во втором туре губернаторских выборов
Глава республики Хакасия Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура губернаторских выборов снял свою кандидатуру. Теперь голосование будет отложено минимум на две недели, а участие в нем примут кандидаты от КПРФ и «Справедливой России»
Глава республики Хакасия Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура губернаторских выборов снял свою кандидатуру. Теперь голосование будет отложено минимум на две недели, а участие в нем примут кандидаты от КПРФ и «Справедливой России».
Избирательная комиссия Хакасии подтвердила информацию о снятии Виктором Зиминым своей кандидатуры во второго тура губернаторских выборов. Сообщается, что такое решение глава региона принял из-за проблем со здоровьем.
По данным ТАСС, в связи с прекращением Виктором Зиминым предвыборной борьбы второй тур голосования будет перенесен на две недели. До этого выборы планировалось провести 23 сентября.
Напомним, в первом туре большинство голосов набрал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. За него проголосовало 44,8% избирателей. На втором месте шел кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с результатом 32,4%. Третье место занял представитель «Справедливой России» Андрей Филягин, набравший 11,2% голосов.
Таким образом, во втором туре примут участие Валентин Коновалов и Андрей Филягин.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, комментируя изменения в списке участников второго тура, связал отказ Виктора Зимина от борьбы за губернаторский пост с заявлением ЛДПР о поддержке кандидата от КПРФ.
«Думаю, всем стало ясно, что Коновалов побеждает и вопрос итогов голосования может быть перевернут только грубыми подтасовками. (…) Я считаю, что это честный поступок Зимина перед жителями республики», - заявил Афонин в беседе с РБК.