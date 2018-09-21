ЛДПР предложили забрать Курскую область взамен на проигрыш их кандидата на выборах в Хабаровском крае
Кремль предложил ЛДПР «сдать» во втором туре Хабаровский край в обмен на должность губернатора Курской области. Этот регион может возглавить депутат Госдумы от Либерал-демократической партии Михаил Дегтярев, а нынешний глава области Александр Михайлов уйдет в отставку
Администрация президента предприняла попытку сохранить пост главы Хабаровского края за представителем «Единой России» Вячеславом Шпортом. За несколько дней до второго тура губернаторских выборов Кремль предложил партии ЛДПР «награду», если она позволит Вячеславу Шпорту обойти по числу голосов избирателей Сергея Фургала.
Издание «Проект» со ссылкой на свои источники сообщает, что Кремль предложил ЛДПР «сдать» во втором туре Хабаровский край в обмен на должность губернатора Курской области. Этот регион может возглавить депутат Госдумы от Либерал-демократической партии Михаил Дегтярев, а нынешний глава области Александр Михайлов уйдет в отставку.
Напомним, в первом туре губернаторских выборов в Хабаровском крае глава региона Вячеслав Шпорт проиграл Сергею Фургалу от ЛДПР 0,2% голосов. Но поскольку Фургал набрал менее 50% голосов, то 23 сентября они примут участие во втором туре.
В Кремле всерьез опасаются проигрыша Вячеслава Шпорта и даже рассматривают вопрос о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Однако в Приморском крае на губернаторских выборах у кандидата Кремля возникли проблемы. В первом туре врио главы региона Андрей Тарасенко победить не смог, а итоги второго тура были аннулированы.