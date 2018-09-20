Приморский избирком аннулировал итоги второго тура губернаторских выборов
Избирательная комиссия Приморского края объявила об аннулировании результатов голосования во втором туре губернаторских выборов, победителем которого был ранее признан врио главы региона Андрей Тарасенко
Избирательная комиссия Приморского края утром 20 сентября объявила об аннулировании результатов голосования во втором туре губернаторских выборов, победителем которого был ранее признан кандидат от «Единой России» и врио главы региона Андрей Тарасенко.
Признать результаты выборов в Приморье недействительными рекомендовала глава Центризбиркома Элла Памфилова в связи с серьезными нарушениями избирательного законодательства. Это решение поддержали 12 из 13 членов приморской краевой комиссии.
«Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными», - говорится в заявлении главы избиркома Татьяны Гладких, которое приводит ТАСС.
Во второму туре участвовали врио главы Приморского края Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ. Во время обработки бюллетеней Ищенко опережал Тарасенко примерно на 1% голосов, а данные экзит-полов говорили о победе коммуниста с большим отрывом, однако утром следующего после выборов дня победителем был объявлен Андрей Тарасенко.
В КПРФ признавать результаты выборов отказались и пожаловались президенту на «криминальный беспредел» во время голосования. Центризбирком РФ после проверки жалоб рекомендовал отменить итоги голосования.