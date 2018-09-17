Социологи зафиксировали резкое падение электорального рейтинга «Единой России»
«Левада-центр» зафиксировал снижение электорального рейтинга «Единой России». Согласно опросу общественного мнения, только 28% респондентов проголосовали бы за партию власти
Социологическая служба «Левада-центр» зафиксировала снижение электорального рейтинга «Единой России». Согласно опросу общественного мнения, только 28% респондентов проголосовали бы за партию власти, если бы выборы проводились в ближайшее время.
Для сравнения, в конце 2017 года за «Единую Россию» на ближайших выборах готовы были проголосовать 37% россиян.
Еще 22% опрошенных заявили социологам, что вообще не стали бы голосовать на выборах.
По данным «Левада-центра», в отличие от «Единой России» в рейтинге других партий за год изменений не произошло. За ЛДПР готовы проголосовать 11% (в декабре 2017 года - 10%), за КПРФ - 9% (9% в 2017 году), за «Справедливую Россию» - 3% (3% в 2017 году).
Стремительное падение рейтинга «Единой России» связывают в первую очередь с планами властей повысить пенсионный возраст в стране до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Причем проголосовали за него только депутаты от «Единой России».