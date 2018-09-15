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15 сентября 10:48

Наталья Поклонская передаст «компромат» на товарищей по партии в ФСБ и прокуратуру

Наталья Поклонская сообщила, что собранные ею материалы о возможных нарушениях со стороны трех депутатов Госдумы в ближайшее время будут переданы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая возглавляла теперь уже расформированную комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, передаст правоохранительным органам материалы о нарушении антикоррупционного законодательства тремя ее товарищами по партии.

Наталья Поклонская сообщила, что собранные ею материалы о возможных нарушениях со стороны трех депутатов Госдумы в ближайшее время  будут переданы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг.

«Материалы серьезные. Надеюсь на результативные проверки и внимательный подход сотрудников указанных органов», – заявила депутат, слова которой приводит «Интерфакс». Имена депутатов, в отношении которых будет проводиться проверка, Поклонская не сообщила.

Ранее сообщалось, что комиссия Натальи Поклонской проведет проверку в отношении трех депутатов от «Единой России» и еще двух депутатов от «Справедливой России».

По словам депутата, ее коллеги могут являться учредителями и входить в органы правления коммерческих организаций, в том числе и зарегистрированных за границей. У одного из парламентарием имелся конфликт интересов, когда  связанной с его родственниками фирме были выделены средства из бюджета.

Напомним, ранее стало известно о лишении Натальи Поклонской должности заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также ликвидации комиссии по контролю за доходами депутатов, которую она возглавляла. Таким образом руководство «Единой России» решило наказать Поклонскую за нарушение партийной дисциплины, а именно за голосование против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Сама Наталья Поклонская заявила, что такие решения были приняты товарищами по партии за ее спиной. «Я узнаю о решениях о моём смещении с должностей зампреда комитета и председателя комиссии из СМИ… Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят», – отметила депутат.

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