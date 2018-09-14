Партия «Яблоко» потребовала отставки главы Росгвардии из-за угроз Навальному
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подготовила обращение на имя президента Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подготовила обращение на имя президента Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова. Поводом для этого стало видеообращение Виктора Золотова, в котором он вызывает на дуэль Алексея Навального в ответ на расследование о коррупции в силовом ведомстве.
Эмилия Слабунова считает, что в действиях Виктора Золотова можно усмотреть признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды» и статьей 286 «Превышение должностных полномочий». Речь, в частности, идет об обещании главы Росгвардии сделать из оппозиционера отбивную.
Председатель «Яблока» уверена, что действия руководителя Росгвардии порочат честь и достоинство офицера и несовместимы с занимаемой должностью. Высокопоставленный чиновник, которому сообщили о коррупции в его ведомстве, не имеет права реагировать на претензии граждан угрозой физической расправы.
По мнению Слабуновой, неправомочные действия руководителя федерального органа государственной власти, призванного защищать закон, «показывают, что на самом деле представляет собой власть».
Ранее супруга Алексея Навального, который отбывает административный арест, сочла заявление Виктора Золотова угрозой всей их семье.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о закупках для нужд Росгвардии продуктов питания по завышенным ценам у единственного поставщика. Компания-победитель тендеров Росгвардии, по данным ФБК, связана с близкими к премьер-министру Дмитрию Медведеву людьми.
В ответ глава Росгвардии записал обращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную».
В Кремле в свою очередь заявили, что не считают заявление Золотова угрозой физической расправы.