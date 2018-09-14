Власти Карачаево-Черкесии потратят полмиллиона рублей на правильные комментарии в соцсетях
Администрация республики Карачаево-Черкесия объявила тендер на организацию профилактических мероприятий в интернете. Стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей
Администрация республики Карачаево-Черкесия объявила тендер на организацию профилактических мероприятий в интернете. Стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей.
Подрядчик должен сформировать «кибердружину», которая должна публиковать в соцсетях короткие сообщения или комментарии там, где «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов».
Участники «кибердружины» должны оставлять до 75 комментариев в неделю минимум в трех социальных сетях с разных аккаунтов, сообщает «Роскомсвобода».
Заказчиком борьбы с плохими комментариями выступает Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.