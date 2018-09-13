Меню
Политика
Как не попасть на счетчик
Политика
13 сентября 16:08

В Госдуме упразднили комиссию Натальи Поклонской по контролю за доходами депутатов

Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Теперь эта комиссия объединена с комиссией по этике

Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Теперь эта комиссия объединена с комиссией по этике.

Глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова сообщила «Дождю», что предложение объединить комиссии возникло еще в начале 2018 года и не связано с санкциями в отношении Натальи Поклонской, которая единственная из единороссов проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Ранее в «Единой России» заявили, что в качестве наказания за нарушение партийной дисциплины Наталью Поклонскую лишат должности заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. При этом в партии заявили, что не рассматривают вопрос об освобождении Поклонской от должности главы комиссии по контролю за доходами.

Сама Наталья Поклонская после этого сообщила о проведении проверки в отношении пятерых депутатов Госдумы, в том числе и от «Единой России», которых подозревают в нарушении закона о противодействии коррупции.

Материалы по теме
Наталья Поклонская сообщила о проведении проверки в отношении депутатов от «Единой России»
Наталью Поклонскую снимут с должности зампреда комитета Госдумы по безопасности
Депутаты от «Единой России» из мести сорвали заседание комиссии Натальи Поклонской
Сейчас на главной
Горячие новости
Не отравители, а туристы
​Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль газом «Новичок», дали интервью телеканалу RT
Горячие новости
Евросоюз продлил на полгода срок действия антироссийских санкций
​Страны Евросоюза продлили еще на шесть месяцев срок действия санкций против российских граждан и компаний. Визовые и экономические ограничения будут действовать до 15 марта 2019 года
Горячие новости
Госдума рассмотрит законопроект о продлении срока действия скидки на оплату штрафов ГИБДД
Госдума рассмотрит законопроект, который продлит срок действия 50%-й скидки при оплате автомобильного штрафа в течение 20 суток
Горячие новости
Apple презентовала новые смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max
Новые смартфоны получили название iPhone Xs и iPhone Xs Max. Внешне первая модель похожа на iPhone X, а вторая - на iPhone 8 Plus. Новинки будут доступны в традиционных цветах - черном, серебристом и золотом
Горячие новости
«Мы все отдадим»
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что в случае введения санкций против организации, долларовые вклады населению будут возвращать в другой валюте, в том числе и национальной
Горячие новости
На рассмотрение Госдумы внесли свод правил проведения дуэлей
Автор кодекса пояснил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения
Горячие новости
Магазинам запретят продавать детям и подросткам газировку и шоколадки
Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями
Авторская колонка
Утрата репутации: отравление ложью
Важнейшая задача руководителя любой страны - оберегать ее репутацию, служить ее репутации, делать так, чтобы его страну уважали, чтобы его стране доверяли. После Крыма и Донбасса, после сбитого «Боинга», после Сирии, после всего этого бесконечного вранья Россия оказалась страной с отрицательной репутацией.
Явлинский Григорий
Горячие новости
«Пусть отвечает, если не слабо!»
Журналисты «Новой газеты» сняли на видео поместья в элитном подмосковном поселке Барвиха, которые принадлежат сыну и зятю главы Росгвардии Виктора Золотова
Горячие новости
Владимир Путин сообщил, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили гражданские лица
​Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что спецслужбам удалось разыскать подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери
Горячие новости
​На валютном рынке правят спекулянты
​Помощник президента России Сергей Глазьев обвинил Центробанк в падении курса рубля. По мнению экономиста, регулятор не выполняет «своих конституционных обязанностей»
Горячие новости
Авиакомпании с 12 сентября повысят цены на билеты из-за роста курса евро
Авиакомпании повысят цены на билеты по международным направлениям в связи со сменой курса евро в IATA, на который ориентируются перевозчики. Курс евро будет установлен на уровне 81 рубля
Авторская колонка
Дуэль!
Люди в погонах и в шлемах космонавтов до сих пор регулярно молотили дубинками разнообразных протестующих и митингующих, делая из них «отбивные». Но теперь мы понимаем, что это было не избиение или произвол – а дуэль. И если на каком-то шествии изобьют человек пятьсот, то это значит, что просто состоялось пятьсот дуэлей – дуэльный флешмоб
Орехъ Антон
правительство
У премьера такой почерк – всегда избегать ответственности
Что-то опять повредил себе любитель спорта Дмитрий Анатольевич в конце августа этого года – и нам вдруг пришло в голову, что все «несчастные случаи» так или иначе приурочены к каким-то резонансным событиям, за которые кому-то придется отвечать
тренинги
Любой обман за ваши деньги
Недавно в Москве прошел тренинг знаменитого американского лайф-коуча Тони Роббинса. Более 25 тысяч человек пришли на мероприятие в спортивный комплекс «Олимпийский», заплатив за это от 30 до 500 тыс. руб. С соцсетях мнения относительно прошедшего мероприятия разделились.
Горячие новости
Глава Минэкономразвития призвал россиян продавать доллары и покупать рубли
Министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян избавляться от долларов и покупать рубли, хотя курс национальной валюты продолжает падать
Горячие новости
​«Я просто вызываю вас на поединок»
​Глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному по поводу расследования о госконтрактах на поставку продуктов для ведомства
Горячие новости
​На Камчатке излишки рекордного улова выбрасывают на свалки, чтобы не снижать цену на рыбу
В Камчатском крае обнаружили свалку из нескольких тонн выловленного лосося. «Свалку деликатесов» нашли на трассе Петропавловск-Камчатский - поселок Октябрьский