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Политика
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
правительство
Павел Юрьев
11 сентября 18:42

У премьера такой почерк – всегда избегать ответственности

Внезапные исчезновения главы правительства Дмитрия Медведева всегда бурно обсуждают в обществе, гадая – что за напасть с ним случилась на этот раз. Но выясняется, что «болезнь» одна и та же…

Воюйте без меня

Что-то опять повредил себе любитель спорта Дмитрий Анатольевич в конце августа этого года – и нам вдруг пришло в голову, что все «несчастные случаи» так или иначе приурочены к каким-то резонансным событиям, за которые кому-то придется отвечать. Судите сами.

Первый раз Медведев пропал с горизонта, когда занимал пост президента. В ходе пятидневной войны с Грузией он провёл в первый день экстренное заседание Совбеза и… исчез. Как раз нужно было срочно решать – идти не идти нашей армии на юг, какую планку войскам задать, где остановиться. А такое решение только за главнокомандующим.

Многочисленные хроники конфликта умалчивают, куда в эти тревожные дни подевался тогдашний президент – но, судя по тому, что тогдашний премьер Путин, по его же словам, дважды звонил тому из Пекина и предположительно не дозвонился, проблема «первой кнопки» была.

Тот же «Форбс» позже приводил цитату Владимира Путина: «Информацию о том, что происходило в это время – 5, 6, 7 и 8-го числа, я получал напрямую из Цхинвала, как ни странно, от журналистов. Они выходили на Дмитрия Пескова, а он уже подходил ко мне».

То есть, фактически за Медведева все порешал тогдашний премьер и даже звонил ему, чтобы справиться о здоровье. В открытом доступе можно найти массу имен и фигур, которые так или иначе что-то делали в связи с тем конфликтом – но Медведева там не было вообще. А «всплыл» он уже в качестве соавтора плана урегулирования Медведева-Саркози в середине следующей декады. Как говорится, когда «драка» прошла без тебя – почему бы не поговорить теперь о мире?

Я не я и реформа не моя

В марте прошлого года Медведев пропал как раз в тот момент, когда чуть ли не на каждом углу обсуждали его возможную отставку. Особенно она логично смотрелась на фоне скандального расследования Алексея Навального о роскошной недвижимости премьера и якобы его участии в различных коррупционных схемах.

Официальной версии отсутствия Медведева на совещаниях тогда назвали грипп. К тому времени, когда премьер поправился, Навальный уже громил кого-то другого – так что, на рабочее место Медведев возвратился спокойно и без шума.

Сегодня тоже есть очень больная тема – пенсионная реформа. И вновь Медведев «ушел в себя». На этот раз с официальной версией повторяться не стали – травма, полученная при занятии спортом.

Конечно, народ гадал – в каком именно виде спорта повредился премьер. Известно, что он занимается йогой и бадминтоном. Для себя – для здоровья. С учетом, что виды спорта не особо травмоопасные, официальная версия не выглядит правдивой. Хотя ведь, как говорится, даже незаряженное ружье раз в год стреляет.

Эту версию поддерживает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов: «Пропажа объясняется спортивной травмой, и только… Спортивная травма вполне вписывается в имидж».

И все же нестыковка видна невооруженным глазом. Правительство во главе с Медведевым затеяло крайне непопулярную пенсионную реформу, а когда ситуация накалилась до того, что потребовался эфир на всю страну, извинялся перед всем народом почему-то уже президент, а не тот, кто, в общем-то, должен был быть по статусу, главным «виновником напряженности».

Лучшее оружие политика – бегство?

Политолог Лев Вершин немного приоткрывает завесу такого поведения премьера: «Он ведёт себя очень разумно, хитро, уклоняется от прямых ударов, не желая брать на себя слишком большую ответственность. Да, может, он и подставляет своих партнёров, отворачивается от вчерашних друзей, которых выбивают из седла жизненные обстоятельства или вышестоящие руководители, но он всё ещё сидит в своём кресле… Есть ощущение, что Медведев пересидит нем ещё многих. Такой почерк – всегда избегать ответственности…».

В Кремле не первый день ходят разговоры о том, что есть недовольные такой тактикой Медведева. Тем не менее, при всей своей слабости в качестве управленца, нюх на неприятности у него что надо.

Да оно и понятно – с того кресла, которое премьер занимает, хорошо просматривается политическая перспектива – ужесточение санкций, обострение конфликтов в Сирии и на Украине, массовые народные недовольства, а то и выступления. Да и сомнительные итоги единого дня голосования – в ту же копилку. И главное, что за всеми этими проблемами – кризисами, санкциями, реформами – даже лучик света не просматривается. Никто наверху сегодня уже даже не пытается стелить мягко, убеждая, что вот через год, два или пять станет полегче.

Наверху знают, что им не поверят – внизу знают, что легче не будет, чтобы не соврали. Поэтому любое оправдание из уст первых лиц заранее обречено называться обманом или втиранием «очков». А зачем хитрецу Медведеву такое счастье? У страны есть человек номер один – пусть за все и отдувается. А если назревает момент, когда на трибуну двигают премьера, всегда по пути к ней можно подвернуть ногу, неловко отбивая воланчик.

Если вести себя правильно и не делать резких движений, не попадая лишний раз под шквал критики, можно дотянуть до следующего электорального цикла. А там, кто знает – может, из меньших зол опять выберут его. А, может, и повысят – в силу того, что к следующим большим выборам кое-кого ждет заслуженная пенсия.

Один на один с Путиным

Конечно, доподлинно неизвестно – болеет ли в дни своих исчезновений Медведев или всё-таки притворяется. Но можно суммировать некоторые события и факты, из которых получатся вполне имеющие право на жизнь предположения.

Например, когда началась война в Южной Осетии, ходили разговоры о том, что вчерашний преподаватель универа Медведев к началу войны уже стал весьма небедным человеком. И, понятное дело, боялся, что из-за «агрессии» он и растеряет накопленное «честным трудом» и, имидж либерала-западника в глазах «их» политиков уронит.

Пусть войну воюют другие – подсказал ему тогда грипп, и не отпускал Медведева до тех пор, пока не наступил момент заключать мир. Кто-то скажет – трусость? А кто-то пожмет плечами – хитрость. Но как не назови, а тактика пока выигрышная.

Если вспомнить, когда Медведева только назначили первый раз главой правительства – сколько «специалистов» откровенно ухмылялись: мол, этот мальчик, максимум, один срок потянет.

Ха. Он и один срок потянул и другой. И президентом «дашь на дашь» с Путиным побывал. И потом вновь свое кресло занял – хотя очень многие предрекали ему отставку именно после нынешних мартовских выборов президента.

На тему прошлогоднего исчезновения Медведева тоже ходило множество домыслов. Даже говорили про серьезный конфликт премьера с президентом, в котором, если бы он и был, можно понять, что силы не равны. Однако, вновь Медведев поболеет-поболеет – да возвращается.

А ведь если и не конфликты, то разночтения у этих двоих все-таки были. Например, разошлись мнения у Путина и Медведева по важнейшему на тот момент вопросу внешней политики – по оценке ливийского конфликта. Путин, не особо выбирая выражений, рубанул сплеча: резолюция ООН – это призыв к новому крестовому походу. Медведев взял и как бы осадил Путина, призвав осторожнее обращаться со словосочетанием «крестовый поход», дабы не провоцировать «конфликт цивилизаций».

Тогда многие СМИ пережевывали этот момент, придавая ему особое значение – потому что, впервые два главные российских чиновника вступили в открытую полемику. Ее даже называли расколом.

Наверное, раскол – сказано громко. Хотя, как высказался политолог Марк Урнов: «Для Медведева Запад – союзник, а для Путина это нечто тревожащее», а значит, «терки» у них могут возникнуть и в дальнейшем. Однако, пока Медведев там, где и был вчера. И позавчера.

Свято место без Медведева не бывает

Тем не менее, вокруг фигуры премьера постепенно образуется некий вакуум. Сначала от него отодвинулись его либеральные соратники. Затем из правительства убрали Дворковича, у которого в трудную минуту всегда можно было поплакаться на плече, и, заболев гриппом, доверить ему поруководить вместе себя.

Потом убрали Шувалова. Но это было еще что. Позже у премьера отняли его, как поговаривают, кошелёк – дагестанскую «Сумму». Да не просто отняли – прилюдно «закрыли» людей, гарантом которых он являлся.

Дальше – больше. Медведева лишили Натальи Тимаковой – главного глашатая правительства, которая всегда читала между строк и договаривала за премьера все, что он не сказал.

 Да и в новой «гвардии» не все гладко. Уже по слухам запросился на «выход» один из последних назначенцев Медведева, министр юстиции Александр Коновалов. Что-то почувствовал или тихо попросили за спиной у Медведева?

И либералы-западники не поспешат на помощь премьеру, ибо у президента – своя собственная команда западников. Нужны ли другие? А рядом с Медведевым осталось не так много настоящих соратников. Да почти и не осталось уже. Поговаривают, что вот-вот «уйдут» в отставку замглавы аппарата правительства Марину Ентальцеву – и все, вокруг премьера будут сплошь «путинцы».

Много ли шансов в недалеком будущем у Медведева удержаться в своем кресле? Да, искусством держать мхатовскую паузу он овладел профессионально – но насколько хватит терпения первого лица принимать все удары на себя? Тем более, сейчас, когда из небытия вернули терпеливого и стойкого к ударам Кудрина, который не умеет краснеть даже в самые неблагоприятные моменты….

Конечно, как проясняет профессор МГИМО Валерий Соловей, «Вполне вероятно, Дмитрий Анатольевич тешит себя мыслью, что часть элиты может сделать ставку на него: он ведь либерал, предсказуемый, некровожадный и вообще – «меньшее зло», как считали американцы. А сейчас у руля – человек жёсткий. Одной части элиты это нравится, но другой-то нет! И вообще, «одиночество» на таком высоком посту – понятие относительное. Медведев был одинок и до 2007 года, когда никто не воспринимал всерьёз его президентских перспектив и устремлений. Помните, на кого делалась тогда ставка? На силовика Иванова. У которого был в руках весь властный ресурс и которого поддерживала большая часть элиты. А во главе государства тем не менее встал более политически слабый Медведев».

Он и сейчас слабый. Но он и сейчас во главе правительства. Воистину, умом Россию не понять – ни на земле, ни на самом верху… Да, после того, как Путин выступил на тему повышения пенсионного возраста и, как говорят, напряжение в массах немного снизилось, Медведев выздоровел и снова при деле. Это, конечно, может быть простым совпадением. Только вот из этих совпадений выросла целая система. Как говорила одна актриса из знаменитого советского фильма: «это не я – он сам пришел…».

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